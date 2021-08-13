Гильерме: «Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но этого недостаточно для падения»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Гильерме Сергей Карасев Чемпионат.com Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме высказался о пенальти, назначенном в ворота команды в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но недостаточно для того, чтобы он упал. Я убрал руки.

Сегодня мы делали все, что могли. Главное, что мы бежали и старались. Не хватило, скорее всего, агрессии в атаке», – сказал голкипер.

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