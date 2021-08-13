Гильерме: «Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но этого недостаточно для падения»

Вратарь Гильерме высказался о пенальти, назначенном в ворота команды в матче 4-го тура против (1:1).

«Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но недостаточно для того, чтобы он упал. Я убрал руки.

Сегодня мы делали все, что могли. Главное, что мы бежали и старались. Не хватило, скорее всего, агрессии в атаке», – сказал голкипер.

Гилерме сфолил в штрафной и легко отделался желтой. Сутормин наказал 💪🏻 pic.twitter.com/m6EDnoWo2w — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021

Гильерме сбил Азмуна в штрафной после выхода иранца один на один. Карасев назначил пенальти, Сутормин забил после выхода на замену

Сложный вечер Карасева: поставил 2 пенальти (помог ВАР) и удалил Кузяева – тот наиграл на 3 желтых