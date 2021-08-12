Победа «Спартака», мощный старт «МЮ», «Реала», «Ливерпуля» и «Челси», космос от Холанда, Погба и Бруну и другие новости утра

1. В 4-м туре чемпионата России «Спартак» дома скромно взял верх над «Уралом» (1:0), фанаты устроили протест против Соболева и Федуна с Заремой. «Динамо» на выезде проиграло «Ахмату» (1:2), хавбек Уткин забил со штрафного во втором матче подряд. ЦСКА в гостях справился с «Ростовом» (3:1), Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по играм в РПЛ (489).

2. «Манчестер Юнайтед» выдал мощнейший старт и разгромил «Лидс» (5:1) в 1-м туре чемпионата Англии: Бруну сделал хет-трик, Погба отдал 4 голевых паса! «Челси» крупно обыграл «Кристал Пэлас» (3:0), «Ливерпуль» на выезде разобрался с «Норвичем» (3:0), «Лестер» был сильнее «Вулверхэмптона» (1:0).

3. «Реал» разгромил «Алавес» (4:1) в стартовом туре чемпионата Испании. Бензема сделал дубль, забив один гол после изящного паса Азара. В дебютной игре за «Мадрид» Алаба отдал голевой пас.

4. Дортмундская «Боруссия» раскрошила «Айнтрахт» (5:2) в 1-м туре чемпионата Германии, Холанд снова выдал что-то нереальное: два гола, 3 голевых паса. «Байер» Андрея Лунева на выезде сыграл вничью с «Унионом» (1:1).

5. Трансферы. «Зенит» заплатил 12 млн евро за Клаудиньо. «МЮ» подписал контракт с защитником «Реала» Вараном. Состав «Интера» пополнили Джеко из «Ромы» и Думфрис из ПСВ.

«Реал» предложит 150 млн евро за Мбаппе, если продаст Эдегора. «Арсенал» готов рассмотреть предложения по Обамеянгу. Коутиньо предложен «Лацио», «Барса» хочет отдать игрока в аренду и готова платить часть зарплаты.

6. Торонто (ATP). Даниил Медведев обыграл Джона Изнера и вышел в финал. Это будет его 5-й в карьере решающий матч на турнирах серии «Мастерс».

7. «ПСЖ» дома (пока без Месси) разделался со «Страсбуром» (4:2) во 2-м туре. Перед игрой парижане красиво представили Месси, Рамоса, Доннарумму, Вейналдума и Хакими на «Парк де Пренс». Действующий чемпион «Лилль» на своем поле влетел «Ницце» (0:4).

8. Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков завершает карьеру. На Олимпиаде в Токио 24-летний пловец остался без медалей.

9. «Кого хоронят? Испанский футбол на «Матч ТВ». Канал показал ролик о переходе Ла Лиги на Okko.

Цитаты дня:

Жан Беленюк о Скабеевой: «Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует – нести откровенную чушь. Она – пропагандист»

Геннадий Орлов о Винер: «Не понимаю, как может тренер позволить себе материться. Я бы дочку никогда не отдал в руки этих тренеров»

Депутат Свищев об отмене лимита: «Мы убьем сборную и будем платить сотни миллионов аргентинцами, бразильцам и африканцам»

Путин о матче памяти Ахмата Кадырова: «Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке»

Рио Фердинанд: «Расизм – настоящая проблема, это важнее, чем футбол. Преклонение колена – символ гордости»

Камила Валиева: «Я не самый частый гость в школе, поэтому если собираюсь туда, то всегда как на праздник»