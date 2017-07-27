«Для меня его заявление сюрпризом не стало». Тренер Антона Чупкова подтвердил, что пловец завершил карьеру

Александр Немтырев, тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, подтвердил, что спортсмен завершает карьеру.

На Олимпиаде в Токио Чупков остался без медалей. После заплыва на 200 м брассом он заявил, что Игры могут стать его последним международным стартом.

«На этом он закончил, об этом он мне и объявил. Я с ним согласился. Я не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало, это было оговорено уже давно», – сказал Немтырев.

Чупков становился бронзовым призером Олимпиады Рио-2016 на дистанции 200 м брассом. В этой дисциплине он дважды побеждал на чемпионатах мира (2017, 2019), а также два раза – на чемпионатах Европы 2018 и 2021 годов.

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