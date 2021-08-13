Видеотрансляция матча «Ахмат» – «Динамо». 2:1 – Шиманьски забил. Текстовый онлайн есть

В 4-м туре РПЛ «Динамо» играет с «Ахматом» на выезде.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.
- Дата проведения
- 14 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Шелия, Быстров (Карапузов, 29), Семенов, Пуцко, Нижич, Богосовац, Харин, Бериша, Коновалов, Тимофеев, Уткин, Конате (Уциев, 64).
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк (Варела, 46), Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро (Скопинцев, 46), Шиманьски (Игбоун, 69), Макаров (Грулев, 63), Захарян, Тюкавин (Н`Жи, 63).