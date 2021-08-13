Видеотрансляция матча «Ахмат» – «Динамо». 2:1 – Шиманьски забил. Текстовый онлайн есть

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Антон Шунин Sports.ru Даниил Уткин Себастьян Шиманьски Футбол

В 4-м туре РПЛ «Динамо» играет с «Ахматом» на выезде. 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире. 

Ахмат – Динамо 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
14 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 35 Уткин, 2:0 – 38, автогол Шунин, 2:1 – 48 Шиманьски.
АхматШелия, Быстров (Карапузов, 29), Семенов, Пуцко, Нижич, Богосовац, Харин, Бериша, Коновалов, Тимофеев, Уткин, Конате (Уциев, 64).
ДинамоШунин, Паршивлюк (Варела, 46), Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро (Скопинцев, 46), Шиманьски (Игбоун, 69), Макаров (Грулев, 63), Захарян, Тюкавин (Н`Жи, 63).
Предупреждения:
Лаксальт (34), Карапузов (42), Богосовац (45), Макаров (45), Варела (61), Скопинцев (72).

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