«ПСЖ» представил Месси, Рамоса, Доннарумму, Вейналдума и Хакими на «Парк де Пренс»

«ПСЖ» провел презентацию новичков команды перед матчем со «Страсбуром» во 2-м туре Лиги 1.

Форвард Лионель Месси, хавбек , защитники и , а также вратарь были представлены болельщикам на стадионе перед первым домашним матчем сезона.

Все пять футболистов надели футболки с надписями «Мы Париж».

Вейналдум и Хакими вышли на игру в стартовом составе, Месси, Рамос и Доннарумма не были заявлены на матч.

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