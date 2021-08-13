«ПСЖ» представил Месси, Рамоса, Доннарумму, Вейналдума и Хакими на «Парк де Пренс»

«ПСЖ» провел презентацию новичков команды перед матчем со «Страсбуром» во 2-м туре Лиги 1.
Форвард Лионель Месси, хавбек Джорджиньо Вейналдум, защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими, а также вратарь Джанлуиджи Доннарумма были представлены болельщикам на стадионе «Парк де Пренс» перед первым домашним матчем сезона.
Все пять футболистов надели футболки с надписями «Мы Париж».
Вейналдум и Хакими вышли на игру в стартовом составе, Месси, Рамос и Доннарумма не были заявлены на матч.
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