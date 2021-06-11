Хавбек «Ахмата» Уткин забил со штрафного в двух матчах подряд. Он принадлежит «Краснодару»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин забил «Динамо» прямым ударом со штрафного в 4-м туре РПЛ.
21-летний российский хавбек забил со штрафного во втором матче подряд – в 3-м туре он со стандарта отправил мяч в сетку ворота «Рубина» (2:1).
Уткин – воспитанник «Краснодара». За клуб из Грозного он играет в аренде.
Подробная статистика игрока, забившего 3 гола в 4 играх сезона, – здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.
АААААА УТКИН! ДА ЧТО ЖЕ ОН ТВОРИТ?! 😱🔥— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021
Снова штрафной – и снова шедевр. Просто гений 😍 pic.twitter.com/s72LZKLtun