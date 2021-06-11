Хавбек «Ахмата» Уткин забил со штрафного в двух матчах подряд. Он принадлежит «Краснодару»

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Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин забил «Динамо» прямым ударом со штрафного в 4-м туре РПЛ.

21-летний российский хавбек забил со штрафного во втором матче подряд – в 3-м туре он со стандарта отправил мяч в сетку ворота «Рубина» (2:1).

Уткин – воспитанник «Краснодара». За клуб из Грозного он играет в аренде.

Подробная статистика игрока, забившего 3 гола в 4 играх сезона, – здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире. 

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