«МЮ» объявил о контракте с Вараном до 2025 года

официально объявил о подписании контракта с защитником .

Соглашение с бывшим игроком «Реала» рассчитано до 2025 года. Он взял 19-й номер.

«Юнайтед» представил новичка на «Олд Траффорд» перед матчем 1-го тура АПЛ против «Лидса».

О трансфере 28-летнего игрока было объявлено в июле. Сообщалось, что «МЮ» заплатил за француза около 50 млн евро.

Наконец-то у «Ман Юнайтед» лето здорового клуба: трансферы не ради хайпа, продлили Сульшера и наняли тренера по стандартам