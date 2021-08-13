«МЮ» объявил о контракте с Вараном до 2025 года

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с защитником Рафаэлем Вараном.
Соглашение с бывшим игроком «Реала» рассчитано до 2025 года. Он взял 19-й номер.
«Юнайтед» представил новичка на «Олд Траффорд» перед матчем 1-го тура АПЛ против «Лидса».
О трансфере 28-летнего игрока было объявлено в июле. Сообщалось, что «МЮ» заплатил за француза около 50 млн евро.
Introducing our newest Red 😍#MUFC @RaphaelVarane pic.twitter.com/yUjIsqgZ1H— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021
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