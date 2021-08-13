«Алавес» – «Реал». 1:3 – Бензема снова забил. Онлайн-трансляция

В первом туре Ла Лиги «Реал Мадрид» в гостях играет с «Алавесом»
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 14 августа, 23.00, «Мендисорроса»
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мойя, 82), Мендес (Мартин, 68), Пере Понс (Лум, 59), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Хоселу, Риоха (Пельистри, 68).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Бензема, Бэйл (Родриго, 68), Азар (Винисиус Жуниор, 66).
- Предупреждения:
- Ману Гарсия (35), Бэйл (53), Куртуа (64).