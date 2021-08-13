«Алавес» – «Реал». 1:3 – Бензема снова забил. Онлайн-трансляция

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В первом туре Ла Лиги «Реал Мадрид» в гостях играет с «Алавесом»

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Алавес – Реал Мадрид 1:3 (второй тайм)
Дата проведения
14 августа, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 48 Бензема, 0:2 – 56 Начо, 0:3 – 62 Бензема, 1:3 – 65, пенальти Хоселу.
АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мойя, 82), Мендес (Мартин, 68), Пере Понс (Лум, 59), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Хоселу, Риоха (Пельистри, 68).
Реал МадридКуртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Бензема, Бэйл (Родриго, 68), Азар (Винисиус Жуниор, 66).
Предупреждения:
Ману Гарсия (35), Бэйл (53), Куртуа (64).

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