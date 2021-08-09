«Интер» подписал Джеко из «Ромы». Контракт – до 2023 года

Теги Интер Рома серия А Италия трансферы Эдин Джеко Футбол

Форвард Эдин Джеко покинул «Рому».

Новым клубом 35-летнего боснийца стал «Интер». Контракт подписан до 2023 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переход состоялся бесплатно, однако «Интер» должен будет заплатить «Роме» 1,5 млн евро следующим летом, если попадет в Лигу чемпионов.

Джеко выступал за «Рому» с сезона-2015/16. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.

 
 
 
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Публикация от Inter 🏆🇮🇹 (@inter)

Джеко забил за «Интер» в товарищеской игре с киевским «Динамо». О переходе из «Ромы» не объявляли

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