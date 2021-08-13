«МЮ» разгромил «Лидс» (5:1) в первой игре сезона. У Погба 4 ассиста, Бруну сделал хет-трик

В первом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» (5:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сделал хет-трик. На счету Поля Погба четыре голевых передачи.
- Дата проведения
- 14 августа, 14.30, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 1:0 – 30 Бруну Фернандеш, 1:1 – 48 Эйлинг, 2:1 – 52 Гринвуд, 3:1 – 54 Бруну Фернандеш, 4:1 – 60 Бруну Фернандеш, 5:1 – 68 Фред.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Джеймс (Санчо, 75), Бруну Фернандеш, Погба (Марсьяль, 75), Мактомини (Матич, 69), Фред, Гринвуд.
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Лидс –
Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Рафинья, Клих, Родриго (Фирпо, 46), Кох, Харрисон (Элдер Кошта, 69), Бэмфорд (Робертс, 77).