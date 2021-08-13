«МЮ» разгромил «Лидс» (5:1) в первой игре сезона. У Погба 4 ассиста, Бруну сделал хет-трик

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лидс Sports.ru Футбол

В первом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» (5:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сделал хет-трик. На счету Поля Погба четыре голевых передачи.

Манчестер Юнайтед – Лидс 5:1 (1:0, 4:1)
Дата проведения
14 августа, 14.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Бруну Фернандеш, 1:1 – 48 Эйлинг, 2:1 – 52 Гринвуд, 3:1 – 54 Бруну Фернандеш, 4:1 – 60 Бруну Фернандеш, 5:1 – 68 Фред.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Джеймс (Санчо, 75), Бруну Фернандеш, Погба (Марсьяль, 75), Мактомини (Матич, 69), Фред, Гринвуд.
ЛидсМелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Рафинья, Клих, Родриго (Фирпо, 46), Кох, Харрисон (Элдер Кошта, 69), Бэмфорд (Робертс, 77).
Предупреждения:
Купер (59), Рафинья (62), Шоу (83).

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