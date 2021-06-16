«Кого хоронят? Испанский футбол на «Матч ТВ». Канал показал ролик о переходе Ла Лиги на Okko

Генеральный продюсер «Матч ТВ» опубликовала ролик, снятый каналом по случаю истечения срока прав на показ матчей испанской Ла Лиги.

Ранее стало известно, что перешла с на . «Сбербанк» купил компанию Telesport, которая владеет правами.

В ролике среди прочих сняли ведущие канала , Софья Тартакова, Карен Адамян.

«Хочу показать вам в своем телеграм-канале новую работу нашей команды.

Я могу сказать, что сегодня на рынке спортивного маркетинга, да и маркетинга в целом, у нас лучшая команда в стране.

Я благодарю всех ребят, которые разделяют любую сумасшедшую идею и превращают ее в такой талантливый ролик.

Дима Лимарь, спасибо тебе за то, что любые твои и мои безумные идеи ты так же, как и я, начинаешь реализовывать и никогда не говоришь: «Тина, это невозможно». Я уверена, что вместе с тобой и твоей командой мы сделаем не один большой проект.

Дальше больше. Вы, ребята, универсалы: можете снимать и сериалы, и промо, и полнометражное кино. Вы можете все. Я говорю это потому, что на моих глазах все эти шесть лет вы непрерывно развиваетесь.

Очень горжусь. Спасибо каждому из вас за то, что вы такие крутые!» – написала Канделаки.