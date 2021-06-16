«Кого хоронят? Испанский футбол на «Матч ТВ». Канал показал ролик о переходе Ла Лиги на Okko

Теги серия А Италия Ла Лига телевидение Георгий Черданцев Софья Тартакова Матч ТВ Тина Канделаки Okko Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала ролик, снятый каналом по случаю истечения срока прав на показ матчей испанской Ла Лиги.

Ранее стало известно, что Ла Лига перешла с «Матч ТВ» на Okko. «Сбербанк» купил компанию Telesport, которая владеет правами.

В ролике среди прочих сняли ведущие канала Георгий Черданцев, Софья Тартакова, Карен Адамян.

«Хочу показать вам в своем телеграм-канале новую работу нашей команды.

Я могу сказать, что сегодня на рынке спортивного маркетинга, да и маркетинга в целом, у нас лучшая команда в стране.

Я благодарю всех ребят, которые разделяют любую сумасшедшую идею и превращают ее в такой талантливый ролик.

Дима Лимарь, спасибо тебе за то, что любые твои и мои безумные идеи ты так же, как и я, начинаешь реализовывать и никогда не говоришь: «Тина, это невозможно». Я уверена, что вместе с тобой и твоей командой мы сделаем не один большой проект.

Дальше больше. Вы, ребята, универсалы: можете снимать и сериалы, и промо, и полнометражное кино. Вы можете все. Я говорю это потому, что на моих глазах все эти шесть лет вы непрерывно развиваетесь.

Очень горжусь. Спасибо каждому из вас за то, что вы такие крутые!» – написала Канделаки.

 
 
 
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Публикация от Матч ТВ (@matchtv_channel)

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