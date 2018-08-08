Жан Беленюк о Скабеевой: «Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует – нести откровенную чушь. Она – пропагандист»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе, украинец Жан Беленюк ответил российской телеведущей Ольге Скабеевой, которая ранее высказалась о танце спортсмена после победы на Играх.

«Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в «москальскую присядку». Так что на родине могут возникнуть вопросики», – ранее говорила Скабеева в эфире телеканала «Россия-1».

«Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует – нести откровенную чушь. Она – пропагандист. Она занимается своей деятельностью – несет всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения. Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть», – заявил Беленюк.

Первое золото Украине принес депутат Верховной рады Жан Беленюк: он наполовину африканец, Россия внесла его в санкционный список