Геннадий Орлов об Ирине Винер: «Не понимаю, как может тренер позволить себе материться. Я бы свою дочку никогда не отдал в руки этих тренеров»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову за использование мата в адрес своих подопечных.

«Сейчас много показывали Винер – главный тренер, прекрасно одевается, какая модная, но только она не знает одно изречение замечательного Антона Павловича Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и тело», – гармония должна быть. Но если ты на таком сленге лагерном разговариваешь при детях и с детьми…

Я же сам мастер спорта, прошел команды мастеров – я никогда не слышал слова-мата от тренеров, с которыми я работал. Прежде всего, надо уважать своего ученика. Ну как так? Я бы свою девочку – мою дочку – никогда бы не отдал в руки этих тренеров», – сказал Орлов.

«Я не понимаю, как может тренер позволить себе материться… Да, у нас были такие примеры – ребята, а зачем мы этому радуемся? Человек должен стремиться становиться эрудированнее, цивилизованнее, и тогда больше уважения. Потом, тренер – это обязательно два таланта, и первый – это педагог. Тренер – это педагог, он же воспитывает детей. Чему же он их воспитывает, если он так сам себя ведет?» – добавил комментатор.

«С таким судейством у художественной гимнастики нет будущего». Ирина Винер в гневе после серебра Токио-2020