Рио Фердинанд: «Расизм – настоящая проблема, это важнее, чем футбол. Преклонение колена – символ гордости»

Бывший защитник высказался о проблеме расизма и дискриминации.

«Говорить о расизме неудобно, но он никогда не пропадал. Расизм – настоящая проблема. Это общественная проблема. Это вопиющие предрассудки. Это нечто большее, чем оскорбления в соцсетях. Это точно важнее, чем футбол.

Преклонение колена – намного больше, чем просто жест. Речь о принятии реальности требовании перемен. Это символ гордости. Гордости от того, кто ты есть, от того, что ты можешь использовать эту платформу для изменений. Вот почему игроки преклоняют колено.

Так что если вы болельщик, то поддержите это», – сказал Фердинанд в видео для .