«Реал» предложит 150 млн евро за Мбаппе, если продаст Эдегора

Потенциальный переход нападающего «ПСЖ» в зависит от продажи хавбека .

Если «сливочные» смогут продать норвежца за 50 млн евро, например, претендующему на игрока «Арсеналу», то мадридский клуб предложит за француза 150 млн евро, утверждает As.

150 млн – максимальная сумма, которую «Реал» готов потратить на трансфер Мбаппе. Также потенциальной сделке могут помочь продажи форвардов и .

Со статистикой 22-летнего Мбаппе можно ознакомиться здесь.

Вот и плохие новости для «ПСЖ»: Мбаппе пока не убедили, хотя давят через медиа, а за углом Перес со 120 млн евро