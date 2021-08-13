«Реал» предложит 150 млн евро за Мбаппе, если продаст Эдегора

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Мариано Диас Мартин Эдегор Лука Йович Килиан Мбаппе Футбол

Потенциальный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» зависит от продажи хавбека Мартина Эдегора.

Если «сливочные» смогут продать норвежца за 50 млн евро, например, претендующему на игрока «Арсеналу», то мадридский клуб предложит за француза 150 млн евро, утверждает As.

150 млн – максимальная сумма, которую «Реал» готов потратить на трансфер Мбаппе. Также потенциальной сделке могут помочь продажи форвардов Луки Йовича и Мариано Диаса.

Со статистикой 22-летнего Мбаппе можно ознакомиться здесь.

Вот и плохие новости для «ПСЖ»: Мбаппе пока не убедили, хотя давят через медиа, а за углом Перес со 120 млн евро

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья