«Реал» предложит 150 млн евро за Мбаппе, если продаст Эдегора

Потенциальный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» зависит от продажи хавбека Мартина Эдегора.
Если «сливочные» смогут продать норвежца за 50 млн евро, например, претендующему на игрока «Арсеналу», то мадридский клуб предложит за француза 150 млн евро, утверждает As.
150 млн – максимальная сумма, которую «Реал» готов потратить на трансфер Мбаппе. Также потенциальной сделке могут помочь продажи форвардов Луки Йовича и Мариано Диаса.
Со статистикой 22-летнего Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Вот и плохие новости для «ПСЖ»: Мбаппе пока не убедили, хотя давят через медиа, а за углом Перес со 120 млн евро