Глава Ла Лиги о «Барселоне»: «Остаться без Месси и без 270 млн евро – великолепный план»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу ухода форварда из «Барселоны».

Глава лиги прокомментировал слова бывшего работника каталонского клуба Жауме Льописа, сообщившего, что генеральный директор «блауграны» Ферран Ревертер угрожал президенту Жоану Лапорте уйти в отставку, если клуб одобрит сделку Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC. Также было заявлено, что президент убеждал Лапорту пожертвовать Месси и выступить против CVC.

«Ситуация проясняется. Кто главный в «Барселоне»?

Остаться без Месси и без 270 миллионов евро – великолепный план...» – написал Тебас.

«Приложил все усилия, чтобы остаться, но не смог». Прощальные слова Месси