Илья Геркус: «Убрать государство из футбола – это волюнтаризм. Суждения о трате этих денег на пенсии – бессмысленные»

Бывший генеральный директор Илья Геркус высказался о государственном финансировании российских клубов.

– Если говорить о поддержке – именно о поддержке, а не о спонсорстве или инвестировании – таких государственных компаний, как и «РЖД», – то они преследуют социальный аспект. Но эти организации в целом спорт поддерживают, они же вкладываются не только в футбол, но и в хоккей, волейбол, баскетбол, индивидуальные виды.

– Российский футбол живет сейчас по своим средствам или далеко нет?

– Это неправильный вопрос. А вот телевидение наше живет по средствам?

– Учитывая убытки ведущих каналов, нет.

– Так что, давайте закроем телевидение? А музеи наши живут? Давайте и музеи закроем. А пенсионеры наши живут по средствам? У нас такая форма, что государство перераспределяет доходы и отдает их отраслям, которые нуждаются. У нас кинематограф государство тоже частично поддерживает.

Почему у нас выделяется конкретно футбол? Почему футбол должен быть самодостаточным и не должен получать субсидии? Почему футбол не должен защищаться?

У нас автомобильная промышленность «закрыта» протекционизмом, есть закон о локализации производства. У нас «АвтоВАЗ» получает субсидии десятилетиями. А футбол почему-то все выдергивают и говорят, что надо жить по средствам.

Давайте науку нашу закроем, тогда. Почему вы решили, что именно спорт должен сам себя окупать, а, например, образование не должно?

У нас в стране много частных клубов? А много частных ТВ-каналов? Тоже немного. Журналов ли много самоокупаемых? Не знаю, у нас половина издательств полумертвые.

– Кажется, что такое мнение сложилось из-за сравнений с иностранными клубами. Там все частное, все живут от того, сколько заработали, вот и у нас должно быть также.

– Там тоже есть своя региональная специфика. Есть участие государства, прямая или опосредованная помощь.

В Италии большинство стадионов так или иначе находится в собственности муниципалитетов. У футболистов есть налоговые льготы, которые им предоставляет именно государство. В Германии тоже есть свои формы помощи.

У нас же непосредственная, очень прямолинейная помощь. Суждения о том, что нужно тратить эти деньги на пенсии, бессмысленные. Если вы отнимете у 100 тысяч пенсионеров возможность смотреть футбол, то вы только ухудшите их жизнь, вы их лишите каких-никаких, но развлечений и традиций.

Вы прекратите то, что делалось в стране 100 лет. Клубы столько существовали, дедушки, бабушки, прадедушки ходили на них. При советской власти футбол тоже дотировался, это было культурно-социальное явление. Но сейчас вдруг наше поколение решило закрыть все это.

Я всегда за то, чтобы зарабатывать больше денег, моя основная была работа зарабатывать. И я был одним из немногих, кто действительно зарабатывал десятки миллионов евро, у меня были огромные продажи. Я формировал экономику клубов, в которых работал.

Но я все равно считаю, что одномоментно убрать государство из футбола – это волюнтаризм (принятие произвольных решений вопреки объективным условиям и обстоятельствам – прим. Sports.ru). Мы ничего не выиграем, а проиграем очень многое. Эти деньги точно эффективно ни на что иное потратить не удастся.

Не очень удачная идея придираться к футболу, потому что он не очень развит. Он ведь развивается и ищет варианты. И почему все концентрируется на футболе? Давайте волейбол или хоккей пинать, там тоже с экономикой не очень, – сказал Геркус.