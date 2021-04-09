Дмитрий Васильев: «Государство должно уйти из управления футболом – это главное условие для дальнейших успешных выступлений»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о выступлении сборной России по футболу на .

– Оцениваю, как и большинство болельщиков в нашей стране, – отрицательно. Это связано, прежде всего, с системными ошибками в управлении футболом в России. Футбол у нас, совершенно очевидно, перекачан деньгами, и из-за этого мотивация у спортсменов теряется.

Дело не конкретно в этих футболистах, а в целом, у любого человека, когда его заваливают деньгами, пропадает какая-либо мотивация. С этим уже ничего не поделать.

Надо просто опуститься на землю и реалистично подходить к этому вопросу. Не государство должно поддерживать профессиональные клубы, а частные инвесторы. Только в этом случае, когда частный инвестор будет платить за тех спортсменов, которых он выбирает, футболисты будут бороться за те зарплаты. Они будут действительно стараться показать свой лучший результат.

А когда даже те, кто сидит на лавке, получают космические зарплаты, как это может дать результат? Никак! Дело ведь не в этом составе команды, не в Черчесове, дело в самой системе! Она совершенно неправильная.

Государство должно уйти из управления футболом – это главное условие для дальнейших успешных выступлений и достижений целей. Только тогда появятся ребята, которых будут поддерживать, и они будут стараться удержаться на достойном уровне. Вот им можно платить большие деньги, а всех остальных на простую заплату, как у обычных людей, 35-50 тысяч рублей.

– по биатлону на последнем чемпионате мира выиграла только одну бронзу. Равнозначно ли это невыходу футбольной сборной из группы на Евро?

– Нет-нет! Это разные вещи, хотя тоже действует системная ошибка со стороны государства с зарплатами. Но в данном случае с зарплатами в детско-юношеском спорте.

Сейчас детские тренеры заинтересованы, чтобы их спортсмены показывали результаты в детстве, чем они будут ждать, что покажет биатлонист на взрослом уровне. Соответственно, им приходится заниматься форсажем талантливых ребят.

Из них все выжимают в юном возрасте, получают за них зарплаты, премии, а до взрослого спорта они просто не «доживают». Как итог, наша основная команда не получает подпитки из числа талантливых, молодых спортсменов. Поэтому мы сейчас не можем собрать эстафетную команду, у нас нет достойной скамейки запасных, – сказал Васильев.