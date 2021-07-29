Месси не вылетал в Париж. Он у себя дома в Барселоне вместе с Суаресом

Бывший нападающий «Барселоны» пока не вылетал во Францию, чтобы подписать контракт с «ПСЖ».

«Месси пока еще в Барселоне, у себя дома вместе с Суаресом. По состоянию на настоящий момент он еще не вылетал в Париж, хотя многие болельщики «ПСЖ» и сотрудники медиа ждали его этим вечером», – поделилась информацией журналистка La Sexta и Antena 3 Мария Гарридо.

Ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.

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