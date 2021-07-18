Куман о «Барсе» без Месси: «Есть другие, способные действовать на его позиции и играть важную роль в команде»

Главный тренер «Барселоны» после матча за Кубок Гампера с «Ювентусом» (3:0) высказался об уходе форварда из каталонского клуба.

«Когда такой игрок, как Месси, уходит и всем становится тяжело – это нормально. Но мы должны двигаться дальше, мы не можем изменить ситуацию.

Мы должны играть хорошо, побеждать и трудиться еще упорнее. У нас есть другие футболисты, способные действовать на его позиции и играть важную роль в команде. Теперь мы без Лео и должны смотреть в будущее», – сказал Куман.

Куман о 3:0 с «Юве»: «У «Барсы» многообещающая команда. Нет смысла размышлять о прошлом»

«Приложил все усилия, чтобы остаться, но не смог». Прощальные слова Месси