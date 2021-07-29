Дани Алвес – Месси: «Величайший, можешь обойти меня по трофеям, когда захочешь. Это будет еще один мой ассист тебе 😂»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес обратился к форварду Лионелю Месси, покинувшему «блауграну».

«Величайший, ты можешь обойти меня [по трофеям], когда захочешь. Это будет еще один мой ассист тебе. 😂 Ты мой лучший партнер после моей малышки. 🤪

Спасибо тебе за все, что ты дал нам, за то, что отдал так много, за то, что я смог быть частью твоей истории. Помогать тебе развиваться было честью.

Продолжай творить историю, куда бы ты ни пошел», – написал бразилец в инстаграме.

38-летний Алвес недавно взял 42-й трофей в карьере, выиграв Олимпиаду. У Месси 37 титулов (с учетом победы на Олимпийских играх, как и у Алвеса).

Лионель Месси: «Больно, что я не выиграл еще одну ЛЧ. Теперь хочу попытаться догнать Дани Алвеса»