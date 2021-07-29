Альба после ухода Месси стал одним из капитанов «Барсы» вместе с Бускетсом, Пике и Роберто

Защитник Жорди Альба стал четвертым по рангу капитаном «Барселоны» после ухода форварда Лионеля Месси.

Несмотря на количество проведенных сезонов за клуб, Альба мог не войти в число капитанов команды. Еще одним претендентом на этот статус был вратарь Марк-Андре тер Стеген.

Тем не менее игроки «блауграны» выбрали четвертым капитаном Альбу. Первым в списке значится , вторым – , третьим – .

32-летний защитник выступает за «Барселону» с 2012 года. Статистика Альбы – здесь.