Альба после ухода Месси стал одним из капитанов «Барсы» вместе с Бускетсом, Пике и Роберто

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Защитник Жорди Альба стал четвертым по рангу капитаном «Барселоны» после ухода форварда Лионеля Месси.

Несмотря на количество проведенных сезонов за клуб, Альба мог не войти в число капитанов команды. Еще одним претендентом на этот статус был вратарь Марк-Андре тер Стеген.

Тем не менее игроки «блауграны» выбрали четвертым капитаном Альбу. Первым в списке значится Серджи Бускетс, вторым – Жерар Пике, третьим – Серджи Роберто.

32-летний защитник выступает за «Барселону» с 2012 года. Статистика Альбы – здесь.

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