Пике о Месси: «Мы потеряли лучшего игрока в истории. Качество управления «Барсой» было не лучшим в последние годы»

Защитник «Барселоны» высказался об уходе форварда .

«Это были не лучшие дни для нас. Мы потеряли лучшего игрока в истории. Мы знали, что этот день наступит, но это все еще влияет на команду, особенно на тех, кто провел с Месси в раздевалке много лет.

В последние годы качество управления [«Барселоной»] было не лучшим, и мы наказаны за это.

Нормально, что уход такого игрока, как Месси, создает трудности, но нам нужно перевернуть страницу: изменить ситуацию мы не можем. Надо хорошо играть и побеждать, а потом работать еще усерднее. Другие могут занять его место и играть ведущую роль», – сказал Пике.

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