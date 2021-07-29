Пике о Месси: «Мы потеряли лучшего игрока в истории. Качество управления «Барсой» было не лучшим в последние годы»

Теги Барселона Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига Жозеп Бартомеу Футбол

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об уходе форварда Лионеля Месси.

«Это были не лучшие дни для нас. Мы потеряли лучшего игрока в истории. Мы знали, что этот день наступит, но это все еще влияет на команду, особенно на тех, кто провел с Месси в раздевалке много лет.

В последние годы качество управления [«Барселоной»] было не лучшим, и мы наказаны за это.

Нормально, что уход такого игрока, как Месси, создает трудности, но нам нужно перевернуть страницу: изменить ситуацию мы не можем. Надо хорошо играть и побеждать, а потом работать еще усерднее. Другие могут занять его место и играть ведущую роль», – сказал Пике.

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