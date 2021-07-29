«Главный хирург и удаленный консилиум врачей решили резать. Отдали почку ради амбиций соседа по палате». Гендиректор «Ахмата» о судействе с «Рубином»

Генеральный директор Ахмед Айдамиров прокомментировал работу судей на матче 3-го тура с (1:2).

«Основная проблема медицины – это врачи низкой квалификации. Проблема нашего футбола ровно та же. Вчера наш главный хирург, фанатичный подслеповатый любитель своего дела, мастер постановки приблизительных диагнозов по методике «плюс/минус», и удаленный консилиум врачей решили резать.

Итог: отдали почку ради турнирных амбиций соседа по палате. Хорошо, орган парный, жить будем. Академики от медицины все больше наблюдают и не вмешиваются, тактично советуют не нервничать и прикладывать к ране Plantago (подорожник – примечание Sports.ru).

Мы не нервничаем, следуем советам «светил» и с нетерпением ждем, когда в VIP-палате кому-то понадобится печень, тогда донора «из своих» придется принести в безвозвратную жертву. Вот тогда начнется… Крики, суицидальный шантаж неприкасаемых, но шаги маниакального хирурга все ближе.

Ждем, а пока просто остается сказать: «Ку-ку, ВАР?» Продолжение следует», – заявил Айдамиров.

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