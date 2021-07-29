«Меня взломали, про «Рубин» ничего не писал». Тренер «Ахмата» Нагайцев о твите про судейство

Теги Рубин премьер-лига Россия судьи Ахмат Юрий Нагайцев соцсети Мирослав Богосовац Филип Уремович Павел Кукуян Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Нагайцев, помощник главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, высказался о появившемся в его твиттере сообщении о «Рубине» после матча команд (1:2).

«Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами – полный ноль!» – такой твит был опубликован в аккаунте Нагайцева.

«Если что – меня взломали, я про «Рубин» ничего не писал, хотя хотелось бы.

Считаю, что мы их полностью переиграли. В первом тайме «Рубин» должен был вдевятером остаться: Хвачу должны были удалять в первом тайме за отмашку локтем, Уремовича – за фол последней надежды на Конате.

Кстати, извиниться «Рубину» стоит: мы в 1-м тайме мяч в аут выбили – когда Хвича лежал, а они этого во 2-м делать не стали, когда у нас сломался Богосовац… Вот такой казанский фэйр-плей…» – написал Нагайцев в твиттере.

В «Ахмате» возгорание из-за судейства: назвали неадекватным, обвинили в двойных стандартах, не хотят Кукуяна на своих матчах

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