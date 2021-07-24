Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскритиковал судейство после матча РПЛ с «Рубином» (1:2).
На 55-й минуте голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия получил красную карточку за фол последней надежды. Сначала арбитр Павел Кукуян показал желтую карточку, но изменил решение после просмотра видеоповтора.
«Я бы хотел поблагодарить свою команду. Я горжусь тем, как ребята играют. Камень преткновения – это то, что мы не забиваем голы.
Выход один на один Конате, пенальти, красная карточка Бегичу, потому что он не попадает в мяч, сбивает нападающего. Мы сейчас два раза просмотрели момент, за который получили красную карточку.
Человек прокидывает мяч, не в створ ворот улетает, у нас догоняет его Пуцко. Дали абсолютно правильно желтую, но кто-то свыше, видимо, считает, что «Рубину» нужнее эта победа.
Мне очень понравилась связка Кукуян – Кварацхелия. Я бы вручил две статуэтки [лучшему игроку матча]. Семь атак во втором тайме срывались фолами «Рубина» на нашей половине. Ни одной желтой игрокам «Рубина» не было показано. У нас же любое нарушение на Кварацхелии каралось желтыми карточками.
Мы играли хорошо. Считаю, что не совсем достойно, когда команда соперника создала один удар с игры, и при этом говорят, что они здорово играли. Мы будем ждать эту команду у себя в Грозном», – сказал Талалаев.