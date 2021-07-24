Главный тренер «Ахмата» раскритиковал судейство после матча с (1:2).

На 55-й минуте голкипер получил красную карточку за фол последней надежды. Сначала арбитр Павел Кукуян показал желтую карточку, но изменил решение после просмотра видеоповтора.

«Я бы хотел поблагодарить свою команду. Я горжусь тем, как ребята играют. Камень преткновения – это то, что мы не забиваем голы.

Выход один на один Конате, пенальти, красная карточка Бегичу, потому что он не попадает в мяч, сбивает нападающего. Мы сейчас два раза просмотрели момент, за который получили красную карточку.

Человек прокидывает мяч, не в створ ворот улетает, у нас догоняет его Пуцко. Дали абсолютно правильно желтую, но кто-то свыше, видимо, считает, что «Рубину» нужнее эта победа.

Мне очень понравилась связка Кукуян – Кварацхелия. Я бы вручил две статуэтки [лучшему игроку матча]. Семь атак во втором тайме срывались фолами «Рубина» на нашей половине. Ни одной желтой игрокам «Рубина» не было показано. У нас же любое нарушение на Кварацхелии каралось желтыми карточками.

Мы играли хорошо. Считаю, что не совсем достойно, когда команда соперника создала один удар с игры, и при этом говорят, что они здорово играли. Мы будем ждать эту команду у себя в Грозном», – сказал Талалаев.