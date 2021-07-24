Месси устроил прощальный ужин для близких друзей из «Барсы». Были Агуэро, Пике, Бускетс и Альба

устроил прощальный ужин для игроков «Барселоны».

Аргентинец пригласил игроков «Барсы», которых считает близкими друзьями, домой. Ужин посетили , , , Жорди Альба. Футболисты встречались семьями.

Присутствовали ли на ужине другие игроки «Барселоны», не сообщается.

Месси покидает каталонский клуб, так как правила не позволили сторонам зарегистрировать новый контракт. Вероятно, футболист продолжит карьеру в «ПСЖ».

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