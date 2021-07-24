«Эй, Федун, заткни свою шлюху». Кричалка фанатов «Спартака» на матче с «Нижним»

«Спартак» принимает «Нижний Новгород» (0:2, перерыв) в 3-м туре РПЛ.
По ходу матча фанаты московского клуба, обращаясь к владельцу «Спартака» Леониду Федуну, скандировали: «Эй, Федун, заткни свою шлюху».
Вероятно, фанаты выразили недовольство тем, что Зарема Салихова, жена Федуна, активно высказывается по клубным вопросам в телеграм-канале.
Видео, на котором фанаты скандируют кричалку выложил у себя в твиттере бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников, сопроводив ролик подписью «Именно 👍».
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Путеводитель по телеграму Заремы. Мы перечитали все посты и прослушали все аудио