«Эй, Федун, заткни свою шлюху». Кричалка фанатов «Спартака» на матче с «Нижним»

принимает (0:2, перерыв) в 3-м туре РПЛ.

По ходу матча фанаты московского клуба, обращаясь к владельцу «Спартака» , скандировали: «Эй, Федун, заткни свою шлюху».

Вероятно, фанаты выразили недовольство тем, что , жена Федуна, активно высказывается по клубным вопросам в телеграм-канале.

Видео, на котором фанаты скандируют кричалку выложил у себя в твиттере бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников, сопроводив ролик подписью «Именно 👍».

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