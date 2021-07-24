Витория о конфликте Заремы и Попова: «Не хочу извиняться за происходящее за пределами «Спартака»

Главный тренер «Спартака» высказался о конфликте , жены владельца клуба Леонида Федуна, и бывшего спортивного директора .

«Я предпочитаю все-таки оставить эти истории и аналитику ситуаций для вас, журналистов, вам лучше знать. Я не хочу сейчас ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба.

Конечно, если все в команде сосредоточены на одной цели и живут одной задачей, проще работать и играть. Но это все эти истории не для меня, не хочу ничего комментировать. Моя задача – играть с командой, и я полностью концентрируюсь на этом», – сказал тренер.

«Спартак» разрушен – и из этой ситуации вообще нет выхода. Не пора ли продавать клуб?

Битва Заремы и Попова ушла в телеграм: решают, кто хотел убрать Мозеса и кто был за Тедеско, светят переписки