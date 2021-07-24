Семак про 3:2 с «Краснодаром»: «Тяжелый матч. То, что Дзюба не забивает, не катастрофично»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в 3-м туре РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Очень тяжелый матч. В первом тайме, несмотря на счет, не хватало движения и эмоций. Второй тайм провели значительно лучше. Но пропущенный мяч добавил нервозности, поскольку любая ошибка в обороне могла привести к голу. 

Три выезда не прошли просто так, ребятам нужно отдохнуть. 

– Второй матч подряд «Зенит» выходит с гибридной схемой. Насколько она наигрывалась? В контрольных матчах мы ее не видели, в том числе Ерохина в разных ролях.

– Ерохин набрал очень хорошую форму. Подбором схем могли его интегрировать правильно. Он очень полезен, поэтому сейчас такая схема. 

– Вас беспокоит, что Дзюба не забивает? 

– То, что не забивает, не катастрофично. Голы добавляют уверенности. Все стараются. Понятно, есть ошибки, над которыми нужно работать, но все вносят посильный вклад в результат. Сейчас одни несут бремя лидерства, дальше будут другие. 

– Когда вернутся олимпийские чемпионы? 

– Малком будет готовиться к следующему матчу. Ему было непросто, он ждал своего шанса, но внес ключевую лепту.

Нужно посмотреть на состояние и форму Клаудиньо, чтобы понять, насколько быстро мы сможем его интегрировать.

– «Зенит» допускает много моментов у своих ворот, но состав обороны не изменился. С чем это связано?

– С формой игроков. Мы пропускаем много – это плохо, но и забиваем много. Нужно говорить и про позитивные вещи. Команда забивает очень много, болельщикам нравится результативная игра. 

Над ошибками в обороне будем работать, это нас не может устраивать, – сказал Семак.

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