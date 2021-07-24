Гончаренко про 2:3 с «Зенитом»: «Краснодар» в целом хорошо смотрелся. Два поражения в трех турах – нужно менять ситуацию»

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча 3-го тура с (2:3), сообщает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В целом достаточно хорошо смотрелись, особенно это касается понимания игры в атаке. Моментами смотрелись неплохо в обороне, было хорошее движение.

Может, не хватало нестандартных действий в конце, хотя момент у Классона был. Тяжело предъявлять претензии, хотя это поражение на поле сильного соперника.

Нужно менять ситуацию, не можем иметь два поражения в трех турах.

– Почему поставили пару Сорокин – Спайич и с чем связана замена Сорокина?

– Из-за травмы Спайича мы немало матчей провели в разных сочетаниях. Была одна игра с парой Спайич – Кайо, она нам не очень понравилась.

После первого тайма внесли коррективы, чтобы были агрессивнее в зоне левого центрального защитника. Нельзя сказать, что Сорокин совсем плохо провел игру. В первом и третьем голе Сорокин мог сыграть лучше.

– Судьи проводили семинары с вашими игроками по правилам?

– Да, но очень часто происходит, что семинар на одну тему, а судейство другое, – сказал Гончаренко.

Нельзя стоять в чужой стенке – из-за этого отменили шикарный гол «Краснодара». Спайич нарушил правило, о котором даже не знал

