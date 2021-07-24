Зарема – Попову о Мозесе: «Предлагаю пресс-конференцию, а лучше полиграф. Посмотрим, кто врет»

, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на пост бывшего спортивного директора клуба .

Ранее Попов сообщил, что Салихова предлагала ему избавиться от в феврале.

«Дмитрий Львович, выложите, пожалуйста, переписки по Мозесу, твои и Аверьянова (уходящего из клуба главы селекции – прим. Sports.ru), с периода ноябрь-21 февраля, где всеми возможными доводами доказывалось нам, что Мозес очень средний игрок и его нельзя выкупать.

После игры кубковой против «Динамо» окончательно с Аверьяновым убедили. Мы же верили своему спортивному директору.

Слава богу, ДТ ( ) доказывал мне обратное и уверял, что Мозес будет мотивированным, ему просто надо набрать форму. А зачехлить вы его хотели его в апреле.

Я не буду больше отвечать на ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А еще лучше полиграф. Посмотрим, кто врет.

И про ТД тоже на пресс-конференции совместно поговорим. Протоколы пятничные захватим только», – заявила Салихова в телеграм-канале.

Истерики «Спартака» уже не веселят. Как это не надоело Федуну?