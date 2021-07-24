Зарема – Попову о Мозесе: «Предлагаю пресс-конференцию, а лучше полиграф. Посмотрим, кто врет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Попов Александр Аверьянов-младший Виктор Мозес детектор лжи соцсети Доменико Тедеско Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на пост бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

Ранее Попов сообщил, что Салихова предлагала ему избавиться от Виктора Мозеса в феврале.

«Дмитрий Львович, выложите, пожалуйста, переписки по Мозесу, твои и Аверьянова (уходящего из клуба главы селекции – прим. Sports.ru), с периода ноябрь-21 февраля, где всеми возможными доводами доказывалось нам, что Мозес очень средний игрок и его нельзя выкупать.

После игры кубковой против «Динамо» окончательно с Аверьяновым убедили. Мы же верили своему спортивному директору.

Слава богу, ДТ (Доменико Тедеско) доказывал мне обратное и уверял, что Мозес будет мотивированным, ему просто надо набрать форму. А зачехлить вы его хотели его в апреле.

Я не буду больше отвечать на ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А еще лучше полиграф. Посмотрим, кто врет.

И про ТД тоже на пресс-конференции совместно поговорим. Протоколы пятничные захватим только», – заявила Салихова в телеграм-канале.

Истерики «Спартака» уже не веселят. Как это не надоело Федуну?

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