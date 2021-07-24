Зарема предлагала Попову избавиться от Мозеса в феврале. Экс-директор «Спартака» завел телеграм-канал

Бывший спортивный директор «Спартака» завел телеграм-канал.

«Цель создания этого канала – прекратить то безумие, которое окружает «Спартак» после выхода в медиапространство госпожи Салиховой. Здесь будут только факты и только в ответ на лицемерные заявления Заремы Равильевны.

Потоки дерьма лучше направлять за двери с буквами «М» и «Ж», а после тщательно мыть руки. Кстати, если добавить еще пару букв, то на ум приходит эффективный и сильный менеджер. Нужен очень сильный характер, чтобы вернуть менеджера по продажам на следующий день после того как цыкнули сверху.

Не будет ни одного поста, если госпожа Салихова прекратит нападать на тренера, игроков и сотрудников клуба.

Начнем с самого безобидного. О том как я хотел «слить» Мозеса. Это переписка с Заремой Равильевной после кубка с «Динамо» (20 февраля 2021 года – прим. Sports.ru). Более того, мне было дано указание не заявлять Виктора, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить.

Я не хочу ничего сливать. Поэтому еще раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за Вами, уважаемая Зарема», – написал Попов.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Попова

Новое шапито в «Спартаке» 🤯 Уходит Попов: устал от унижений Заремы и злится, что Тедеско все еще влияет на состав

«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба

Истерики «Спартака» уже не веселят. Как это не надоело Федуну?