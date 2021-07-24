Рабинер об интервью с Поповым: «Он был абсолютно трезв. Было бы иначе – можно было бы понять и по поведению, и по запаху»

Журналист ответил на слова по поводу интервью, в котором спортивный директор объявил об уходе из клуба.

Напомним, Уткин написал: «Попов в перерыве говорил с Рабинером (по его словам). А чего опубликовали после матча?) Че, если б не проиграли, можно было б не писать?)»

«Понимаю, если бы зазору в тайм между разговором с Поповым и его публикацией удивился обычный болельщик, но уж Вася-то по идее должен понимать. Хотя интервью – это же не по его части.

Наверное, он думает, что они рождаются из пены морской. Что тебе 7-8 минут наговорили – и это не нужно а) написать и б) заверить. Причем делать это по ходу игры, еще и на поле пытаясь смотреть (и даже как-то увидев оба гола).

При сверке тебе добавляют еще пару фактов, ты их дописываешь. Потом заверяешь еще раз. Наверное, я мог бы этого и не делать, но предпочитаю, чтобы до публикации собеседник увидел сказанные им слова в текстовом формате и мог что-то подкорректировать. Все-таки говорилось о важном – и говорилось явно на эмоциях.

Потому текст и вышел сразу после игры. Опять же, еще несколько минут потребовалось сайту «СЭ» на то, чтобы его завести. Так тайм и прошел.

Кстати, Попов был абсолютно трезв, что бы ни предполагал, например, Андрей Федун. Было бы иначе – это можно было бы понять и по поведению, и по запаху, и по другим известным признакам. Думаю, и Биги, общавшийся с ним после матча, это подтвердит», – написал Рабинер.

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