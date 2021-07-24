Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался после поражения от «Бенфики» (0:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
– Как оцениваете шансы перед ответным матчем с «Бенфикой»?
– Все рассчитываем на положительный исход. Сказал футболистам: «2:0 в Лиссабоне, серия пенальти – и мы выигрываем». Нужно раскрепоститься и двигаться дальше.
– Но серьезное разочарование сегодня?
– Тем не менее, это не повод падать духом и писать заявление по каждому поводу, после каждой игры, – сказал Мележиков.
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«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба