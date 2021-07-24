Генеральный директор высказался после поражения от «Бенфики» (0:2) в 3-м квалификационном раунде .

– Как оцениваете шансы перед ответным матчем с «Бенфикой»?

– Все рассчитываем на положительный исход. Сказал футболистам: «2:0 в Лиссабоне, серия пенальти – и мы выигрываем». Нужно раскрепоститься и двигаться дальше.

– Но серьезное разочарование сегодня?

– Тем не менее, это не повод падать духом и писать заявление по каждому поводу, после каждой игры, – сказал Мележиков.

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