Гильерме о фанатах «Спартака»: «Уже 4-5 лет орут против меня, и ничего не происходит. Есть расизм, конечно, но есть и провокация»

Вратарь Гильерме высказался о конфликте с фанатами «Спартака».

– Не могу не спросить о ситуации со спартаковскими болельщиками.

– Тебе понравилось, как я им ответил (смеется) (Гильерме изобразил неприличный жест, приложив бутылку к паху – примечание Sports.ru)?

– Ну, не совсем. Тебе не кажется, что если ты был скромным, то нужно до конца оставаться таким?

– Возможно. Значит, я тоже не железный человек.

– В КДК сказали, что болельщики начали тебя оскорблять уже после твоей реакции.

– Нет, они до этого оскорбляли. Считаю несправедливым, что меня дисквалифицировали на две игры. А болельщики, которые меня уже четыре года оскорбляют, и дальше спокойно ходят на стадион. Я же один раз позволил себе чуть-чуть излить свои чувства… И все. Странно.

– Твои действия были спонтанными?

– Конечно. Я не задумывал так с самого начала: мол, если мы сегодня забиваем, я всем сейчас покажу. Нет, такого не было. Это были эмоции.

– Ты считаешь, с этим недостаточно борются?

– Да. Уже 4-5 лет они орут против меня. И ничего не происходит. Им дают штраф 200 тысяч, 500 тысяч, и это ничего не меняет. Надо делать что-то более жесткое. Ясно, что они каждый раз будут так поступать. Уверен, что если я сейчас буду играть, то они опять будут орать в мою сторону.

– Не пробовал помириться с ними? Перед матчем подойти, поаплодировать трибуне?

– Если я это сделаю, будет еще хуже.

– Как ты думаешь, это больше расизм или пранк, который вышел из-под контроля?

– Есть расизм, конечно. Но есть и провокация. Обычно это меня не задевает, а в той игре завело.

– Какие болельщики наносят тебе самый большой психологический урон? Спартаковские?

– Не сказал бы. Разные истории бывают. Например, каждый раз, когда мы играем с , у них включается музыка такая специальная. Я смотрю, смеюсь, и они тоже начинают смеяться. Ничего страшного, – сказал Гильерме.

Гильерме забанили на два матча. Его оскорбляли фанаты «Спартака», а он показывал им разные жесты – теперь все спорят, кто начал