Гильерме о фанатах «Спартака»: «Уже 4-5 лет орут против меня, и ничего не происходит. Есть расизм, конечно, но есть и провокация»

Вратарь «Локомотива» Гильерме высказался о конфликте с фанатами «Спартака».
– Не могу не спросить о ситуации со спартаковскими болельщиками.
– Тебе понравилось, как я им ответил (смеется) (Гильерме изобразил неприличный жест, приложив бутылку к паху – примечание Sports.ru)?
– Ну, не совсем. Тебе не кажется, что если ты был скромным, то нужно до конца оставаться таким?
– Возможно. Значит, я тоже не железный человек.
– В КДК сказали, что болельщики начали тебя оскорблять уже после твоей реакции.
– Нет, они до этого оскорбляли. Считаю несправедливым, что меня дисквалифицировали на две игры. А болельщики, которые меня уже четыре года оскорбляют, и дальше спокойно ходят на стадион. Я же один раз позволил себе чуть-чуть излить свои чувства… И все. Странно.
– Твои действия были спонтанными?
– Конечно. Я не задумывал так с самого начала: мол, если мы сегодня забиваем, я всем сейчас покажу. Нет, такого не было. Это были эмоции.
– Ты считаешь, с этим недостаточно борются?
– Да. Уже 4-5 лет они орут против меня. И ничего не происходит. Им дают штраф 200 тысяч, 500 тысяч, и это ничего не меняет. Надо делать что-то более жесткое. Ясно, что они каждый раз будут так поступать. Уверен, что если я сейчас буду играть, то они опять будут орать в мою сторону.
– Не пробовал помириться с ними? Перед матчем подойти, поаплодировать трибуне?
– Если я это сделаю, будет еще хуже.
– Как ты думаешь, это больше расизм или пранк, который вышел из-под контроля?
– Есть расизм, конечно. Но есть и провокация. Обычно это меня не задевает, а в той игре завело.
– Какие болельщики наносят тебе самый большой психологический урон? Спартаковские?
– Не сказал бы. Разные истории бывают. Например, каждый раз, когда мы играем с «Зенитом», у них включается музыка такая специальная. Я смотрю, смеюсь, и они тоже начинают смеяться. Ничего страшного, – сказал Гильерме.
Гильерме забанили на два матча. Его оскорбляли фанаты «Спартака», а он показывал им разные жесты – теперь все спорят, кто начал