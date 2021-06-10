Зайнутдинов о ЦСКА: «Нас, нерусских, много. Дядя Игорь нас таджиками называет»

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов пошутил по поводу отношения к нему в клубе.

«Вопрос по поводу атмосферы в команде. Известно, что ты комфортно чувствовал себя в «Ростове». Насколько ты уже окончательно адаптировался в ЦСКА?» – задал игроку вопрос журналист , участник прямого эфира в сообществе армейского клуба во «ВКонтакте».

«Я уже адаптировался, все ребята меня тепло приняли. Нас, нерусских, много. Дядя Игорь [Акинфеев] называет нас таджиками, нерусскими», – с улыбкой сказал Зайнутдинов.

«Что ты наговариваешь! Я тебя вообще сегодня первый раз вижу. Таджики…» – ответил Акинфеев.

«Баха, мы все в СССР родились», – отметил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

«Это шутки, я понимаю. В ЦСКА меня тепло приняли, мне комфортно в команде», – заключил Зайнутдинов.