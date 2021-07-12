Цорн предлагал Крыховяка, Миранчука, Смолова, Баринова, Пабло и Живоглядова клубам РПЛ (Нобель Арустамян)

«Локомотив» готов расстаться с рядом ведущих футболистов, сообщает журналист Нобель Арустамян.
«В «Локомотиве» происходит что-то удивительное.
По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько футболистов «Локо». В их числе:
• Гжегож Крыховяк
• Дмитрий Баринов
• Пабло
• Дмитрий Живоглядов
К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым.
Что это значит, мне непонятно. Либо у «Локомотива» серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть, Ральфа Рангника. Либо это идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке».
Впрочем, официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил», – написал Нобель.
Напомним, после назначения Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива» клуб сообщил, что одной из задач новой команды управленцев станет сокращение зависимости от главного спонсора.