«Локомотив» представил форму на следующий сезон. Третий комплект – черный

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«Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22.

Домашняя экипировка выполнена в зеленом цвете с красными и белыми вставками на воротнике и рукавах. Гостевая форма белого цвета с красными и зелеными элементами.

Третий комплект сделан в черном цвете с тонкими красными полосами на футболке. Эмблема клуба и лого спонсоров также красные.

Технический спонсор «Локомотива» – компания adidas.

Фото: сайт «Локомотива»

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