«Локомотив» представил форму на следующий сезон. Третий комплект – черный

«Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22.
Домашняя экипировка выполнена в зеленом цвете с красными и белыми вставками на воротнике и рукавах. Гостевая форма белого цвета с красными и зелеными элементами.
Третий комплект сделан в черном цвете с тонкими красными полосами на футболке. Эмблема клуба и лого спонсоров также красные.
Технический спонсор «Локомотива» – компания adidas.
Фото: сайт «Локомотива»
🔥 «Локомотив» совместно с adidas представили домашние и гостевые игровые комплекты, а также 3-й комплект чёрного цвета для команды на сезон 2021/2022— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 15, 2021
📦 Новая форма доступна для заказа на https://t.co/pA12smIoN2 и в магазине на стадионе, а также на сайте и в приложении adidas pic.twitter.com/NIna0GCKlZ