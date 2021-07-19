Тренер вратарей ЦСКА: «Шунину, Дюпину, Сафонову и Максименко не хватает харизмы Акинфеева»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился мнением о голкипере .

– Позвольте небольшое личное наблюдение: нашего лидера и капитана очень не хватало сборной на Евро, тем более что голкиперы, имевшиеся в составе национальной команды, не показали лучшей игры. Второй момент – попадание Акинфеева в список 33 лучших футболистов страны абсолютно заслуженно, но вот третье место среди вратарей и близко не отражает его заслуг и качества игры.

– У каждого может быть свое мнение, но для меня Игорь как голкипер остается бесспорным номером один в российском футболе на протяжении многих лет. Вы упомянули о чемпионате Европы, в этой связи могу отметить, что очень хорошо отношусь и к Шунину, и к Дюпину, и к Сафонову, и к Максименко, но поймал себя на мысли (без обид, дай Бог, чтобы они все прекрасно играли и проявляли себя), что единственное, чего не хватает всем этим голкиперам – харизмы Акинфеева.

По действиям Игоря понятно, что в воротах играет личность. Это выражается в том, как он командует обороной, как себя ведет, как себя преподносит. Все чувствуют, что за данный участок поля ты можешь быть совершенно спокоен. И вот этого во время Евро у сборной России не было. Я не говорю про игровые качества, потому что у каждого из ребят есть свой тренер по вратарям и главный тренер, им их и оценивать.

При этом, в моем понимании, когда Акинфеев принимал решение уйти из сборной, он как взрослый человек посоветовался с семьей, поговорил со Станиславом Черчесовым, и они к этому пришли. Выбор Игоря нужно уважать, – сказал Крамаренко.