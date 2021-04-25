«Болельщики и команда – линией одной». ЦСКА представил озвученное Акинфеевым видео к новому сезону

ЦСКА представил видеоролик к началу нового сезона.

«Эмоции – это главное, что дарит нам футбол. Это сгусток энергии, это неуловимая нить между всеми причастными, это мощь, которая рвется из груди каждого фаната, сливаясь воедино. Мы движемся вместе!

Болельщики и команда — линией одной», – сказано в описании видео.

Ролик озвучил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.