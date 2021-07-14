Пресс-атташе «Фиорентины»: «Кокорин занимался отдельно, но это нормально для него. Травмы нет»

В «Фиорентине» объяснили, почему нападающий работает отдельно от общей группы команды.

«Травмы у Кокорина нет. Да, он занимался отдельно, но это его нормальная тренировочная программа. Думаю, он будет доступен для товарищеского матча, но нужно подождать», – рассказал пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо.

Также Ди Франческо прокомментировал слухи о возможном уходе Кокорина из клуба: «У нас нет никаких комментариев по этому поводу. Пресс-службе об этом ничего не известно».

За полгода в Серии А 30-летний россиянин сыграл в четырех матчах. Результативными действиями он не отметился.