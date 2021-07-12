Тренер «Фиорентины»: «Думаю, Кокорину нужно задаться вопросом об эффективности, которой должен обладать форвард»

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно серия А Италия товарищеские матчи (клубы) Александр Кокорин Фолиньо Д4 Италия Футбол

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался об игре нападающего Александра Кокорина после товарищеского матча с «Фолиньо» (11:0).

Россиянин отыграл тайм с командой из 4-й итальянской лиги и заработал пенальти. Также он пробил в перекладину.

«Сегодня Кокорин мог забить 3-4 гола. Думаю, ему нужно задаться вопросом об эффективности, которой должен обладать нападающий.

Ему нравится связывать игру, он заработал пенальти благодаря отличному движению. Думаю, он может работать в этой зоне, сейчас ему удобнее в 16 метрах от ворот.

Но мы хотим становиться лучше, и Кокорин подтвердил такое желание. Надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в короткий срок», – сказал тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья