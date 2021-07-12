«Бавария» и «Дортмунд» интересовались возможностью трансфера Кьезы. «Юве» отказал

Полузащитник привлек внимание многих клубов.

и дортмундская обращались к «бьянконери», чтобы обсудить трансфер, но получили отказ, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

«Ювентус» не планирует продавать 23-летнего игрока никому из потенциальных претендентов.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Ливерпуль» предлагали 100 млн евро за Кьезу, но получили отказ.

В минувшем сезоне вингер отыграл 33 матча в Серии А, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Полную статистику футболиста можно найти здесь.