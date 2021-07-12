«Ювентус» не хочет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты. Но этим летом он не уйдет

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, вероятно, не продлит контракт с туринским клубом.

Как отметил репортер Sky Italy Паоло Агемо, он точно остается в «Юве» этим летом, поскольку нет возможности покинуть клуб. Более того, сам Роналду никак не давал туринцам понять, что хочет уйти.

При этом в туринском клубе не готовы предложить португальцу новый контракт. Это связано с высокой зарплатой Роналду – 31 млн евро в год. Поэтому переговоров на данный момент не ведется и в клубе даже не думают об этом варианте.

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