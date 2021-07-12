Матч Россия – Хорватия могут перенести из «Лужников» в Ростов, Казань или Сочи. РФС не может договориться с Роспотребнадзором по зрителям (Eurostavka)

Матч отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и могут перенести из «Лужников», утверждает Eurostavka.

По данным источника, РФС пока не может договориться с Роспотребнадзором о допуске зрителей на трибуны стадиона, так как в «Лужниках» нет оборудования, необходимого для проверки QR-кодов. Роспотребнадзор считает, что его должен установить РФС, но в организации с этим категорически не согласны. Поэтому власти настаивают, что игра национальной команды должна пройти в присутствии не более чем 500 зрителей.

Для РФС это экономически невыгодно, так как аренда «Лужников» стоит 20 миллионов рублей.

По этой причине в обсуждают перенос матча. Варианты – либо другие стадионы в Москве ( , на которой играет , и «ВТБ-Арена», где домашние матчи проводит ), либо другие города (выбирают между Ростовом, Казанью и Сочи).

Вариант с «Ак Барс Ареной» в Казани – приоритетный, так как стадион там можно заполнить на 30% (это 13 614 зрителей) без использования системы QR-кодов.

Матч сборной России с Хорватии пройдет 1 сентября.