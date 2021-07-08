Роспотребнадзор Татарстана настаивает, что на матче «Спартака» с «Рубином» должно быть до 500 человек. Анонсировали 30% стадиона

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина сообщила, что матч 1-го тура чемпионата России между «Рубином» и должен пройти с минимальной заполняемостью арены.

«У нас допускается проведение массовых мероприятий согласно тем критериям, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача РФ – до 500 участников. Включая членов команды, судейский состав, обслуживающий персонал. Поэтому в данном случае не говорим о 30-процентной загрузке.

В данном случае матчи должны пройти максимально без зрителей. Свои предложения по данному мероприятию в связке с постановлением мы направили в Кабинет министров Республики Татарстан», – сказала Авдонина.

Вчера пресс-служба сообщила, что трибуны на игре со «Спартаком» заполнят на 30%.

«Рубин» примет «Спартак» завтра, 24 июля. Начало матча – в 20:00 по московскому времени.

Зрители в 1-м туре РПЛ: в Москве – не больше 500, в Самаре пустят 12 тысяч, в Ростове – 0