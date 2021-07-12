Карпин о работе в сборной: «Присутствует волнение. Сам удивляюсь, для меня это странно»

высказался в связи с назначением главным тренером сборной России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Хотел бы поблагодарить за оказанное доверие. Это огромная ответственность. Присутствует волнение. Сам удивляюсь, для меня это странно.

Мы надеемся справиться с поставленной задачей, она совсем близко. Предстоит семь матчей без контрольных-товарищеских, сразу начиная с Хорватии. Времени не так много, нужно провести его с пользой», – заявил Карпин.

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