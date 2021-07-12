Карпин о работе в сборной: «Присутствует волнение. Сам удивляюсь, для меня это странно»

Валерий Карпин высказался в связи с назначением главным тренером сборной России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
«Хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. Это огромная ответственность. Присутствует волнение. Сам удивляюсь, для меня это странно.
Мы надеемся справиться с поставленной задачей, она совсем близко. Предстоит семь матчей без контрольных-товарищеских, сразу начиная с Хорватии. Времени не так много, нужно провести его с пользой», – заявил Карпин.
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