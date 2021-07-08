Зарплата Карпина и его штаба в сборной – 700 тысяч евро. Если выйдут на ЧМ – с бонусами будет 1,3 млн 

Новый главный тренер сборной России и его штаб заработают в сумме менее 700 тысяч евро по условиям контракта, сообщает РБК со ссылкой на два источника в РФС.

«Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей», – сказал один из источников.

Другой собеседник подтвердил информацию и добавил, что в случае выхода сборной на чемпионат мира в Катаре зарплата с учетом бонусов увеличится до суммы примерно в 1,3 млн евро.

Напомним, контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года. Он будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

Сообщалось, что в штаб Карпина в сборной войдут Виктор Онопко, Николай Писарев, тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

До Карпина сборную России тренировал Станислав Черчесов. Его годовая зарплата составляла 2,5 млн евро.

Карпин неожиданно в сборной – пока на полгода. Будет совмещать с «Ростовом» 🤯