Овечкин продлился с «Вашингтоном», «МЮ» взял Варана, золото в гимнастике и тхэквондо, Цорн распродает «Локо», «Ростов» – «Зенит» без зрителей и другие новости утра

1. Российский форвард Александр Овечкин продлил соглашение с «Вашингтоном». Новый контракт рассчитан на 5 лет и 47,5 млн долларов.

2. На Олимпиаде российские спортсмены продолжают собирать награды. Женская сборная России по спортивной гимнастике в составе Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой и Лилии Ахаимовой выиграла золото в командном многоборье, а Владислав Ларин завоевал золото в категории свыше 80 кг в тхэквондо. Юлия Каримова и Сергей Каменский взяли бронзу в микст-турнире по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

28 июля началось с еще одной медали в плавании – мужская сборная России взяла серебро в эстафете 4x200 метров.

3. «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Рафаэля Варана из «Реала». Француз подпишет контракт после медосмотра.

4. Странные новости про «Локомотив». Нобель Арустамян написал, что технический директор Томас Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести нескольких футболистов «Локо». Речь про Крыховяка, Миранчука, Смолова, Баринова, Пабло и Живоглядова. В частности, «Краснодару» предлагали подписать Миранчука, Баринова, Смолова и Мурило.

Кроме того, сообщается, что Рангник и Цорн не видят Николича тренером «Локо» в долгосрочной перспективе. Клуб пока никак не комментировал эту информацию.

5. «Ростов» и «Зенит» сыграют без зрителей во 2-м туре РПЛ. Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области.

6. Что еще интересного в НХЛ? Нападающий Павел Бучневич подписал контракт с «Сент-Луисом» на 4 года с кэпхитом 5,8 млн долларов, а «Вегас» обменял голкипера Марка-Андре Флери в «Чикаго». Причем Флери узнал о сделке из твиттера.

7. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симоне Байлс снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 после одного вида. Сообщалось, что это произошло из-за травмы, но сама спортсменка опровергла данную информацию: «Травма? Нет. Просто небольшое повреждение моей гордости».

8. Полузащитник Илайш Мориба подвергся расизму в соцсетях из-за того, что не может договориться с «Барселоной» о контракте. Его назвали «отвратительной обезьяной».

9. Трансферные новости. Форвард ПСВ Дониэлл Мален перешел в дортмундскую «Боруссию». «Тоттенхэм» продал Тоби Алдервейрелда в катарский «Аль-Духайль», сделка оценивается в 13 млн фунтов. «Нижний Новгород» арендовал Ивана Миладиновича у «Сочи».

«Локомотив» интересуется опорником «Шальке» Маскарелем, а «Спартак» – Габриэлом из «Бенфики». Также красно-белые ведут переговоры по правому защитнику «Порту» Манафе. «Зениту» не интересен Гедеш, клуб не планировал вести переговоры с «Валенсией». «Байер» дает за Азмуна 18 млн евро, «Зенит» хочет 20 млн. «Рома» вряд ли подпишет форварда, хотя сообщалось, что римляне готовы включить в трансфер Педро, Нзонзи или Ольсена.

«Челси» согласовал контракт с Кунде. Переговоры с «Севильей» – на продвинутой стадии. «Арсенал» сделал запрос по Лаутаро. В «МЮ» считают, что Погба вряд ли продлит контракт. Его готовы отпустить в «ПСЖ».

10. Матч «Спартака» с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов будет судить испанец Карлос дель Серро Гранде.

11. Теннис. В третьем круге Олимпиады Анастасия Павлюченкова прошла Сару Соррибес-Тормо, Осака и Плишкова выбыли.

Аслан Карацев уступил Жереми Шарди, а Карен Хачанов обыграл Джеймса Дакворта.

12. «Ред Булл» подал запрос на пересмотр решения по аварии между Хэмилтоном и Ферстаппеном на Гран-при Великобритании. Команды пообщаются со стюардами в четверг.

Кстати, Хэмилтон пожертвует $27 млн на работу своего нового благотворительного фонда.

13. Восходящая звезда российского баскетбола Никита Михайловский перейдет в австралийский клуб «Тасмания».

14. Появились фото синей выездной формы «Реала» с оранжевыми вставками и граффити-узором. Пушка?

15. Платежка хоккейного ЦСКА – 810 млн рублей. У клуба остается 90 млн под потолком зарплат. Тем временем, Кирилл Капризов пока не может договориться о контракте с «Миннесотой», но места на него (при обычных условиях) у армейцев нет.

16. Сестру Роналду Катю Авейру госпитализировали с пневмонией после ковида. Она называла пандемию обманом, когда заразился Криштиану.

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